«دبي المالي» عند أعلى مستوى منذ 3 سنوات

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي بنسبة 3.8%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث اخترق حاجز الـ3000 نقطة، وسجل 3109.36 نقاط، بعد أن ربح 114 نقطة في ختام الجلسة، وسط تداولات كثيفة بلغت 1.3 مليار درهم.

وشهدت جلسة أمس، ارتفاع معظم الأسهم المتداولة، إذ أغلقت أسهم 28 شركة على ارتفاع من أصل 34 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم أربع شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

وأغلق سهم شركة سوق دبي المالي مرتفعاً بالنسبة القصوى، مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ أكثر من أربع سنوات، وبتداولات جاوزت 80 مليون سهم، وبذلك يكون ارتفع سهم السوق بنسبة وصلت إلى نحو 29%، خلال جلستي تداول، حيث ارتفع بنسبة 14.88% في جلسة أمس، فيما ارتفع بنسبة 14.15% بنهاية جلسة أول من أمس.

وزاد سعر سهم السوق من 1.02 درهم، إلى 1.39 درهم، رابحاً 0.37 درهم خلال جلستين فقط.

كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 7.9% عند 4.71 دراهم، وبتداولات قاربت الـ103 ملايين سهم.

وارتفع سهم «إعمار مولز» بنسبة 6.5% عند 2.31 درهم، وبتداولات جاوزت 48 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.7% عند 4.24 دراهم، وبتداولات بلغت نحو 18 مليون سهم.

وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 9% عند 0.337 درهم، وبتداولات جاوزت 126 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 2.7% عند 5.42 دراهم، وبتداولات قاربت 25 مليون سهم.

وكان سهم «ديار للتطوير» أكثر الأسهم تداولاً، حيث ارتفع بنسبة 5% عند 0.357 درهم، ليسجل أعلى ارتفاع منذ 21 شهراً، وبتداولات بلغت 143 مليون سهم.

• سهم «السوق» ارتفع بنسبة وصلت إلى 29% خلال جلستي تداول.

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