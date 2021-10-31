مبيعات عقارات دبي تنمو 89.6% خلال أكتوبر 2021

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

سجلت مبيعات عقارات دبي خلال أكتوبر الماضي، نمواً بنسبة 89.6%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وبلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية في الإمارة 13.03 مليار درهم مقابل 6.87 مليارات درهم في أكتوبر 2020، فيما استحوذت المبيعات على ما نسبته 55% من إجمالي التداولات العقارية.

وأكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع العقارات في دبي يشهد انتعاشاً قوياً حالياً، بدعم من معرض «إكسبو 2020»، والمحفزات الحكومية الأخيرة، لافتين إلى أن منحنى الأداء في السوق العقارية في دبي، لايزال تصاعدياً منذ تنظيم المعرض.

الأعلى مبيعاً

وتصدرت منطقة «برج خليفة» قائمة أعلى خمس مناطق مبيعاً في دبي، بقيمة بلغت 1.14 مليار درهم، تلتها منطقة «دبي هيلز» بقيمة 891.8 مليون درهم، ثم «الخليج التجاري» بقيمة 751.2 مليون درهم. بدورها، سجلت منطقة «نخلة جميرا» مبيعات بقيمة 731.1 مليون درهم، ومنطقة «دبي كريك هاربور» 730 مليون درهم.

منحنى تصاعدي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن منحنى الأداء في السوق العقارية في دبي، لايزال تصاعدياً منذ تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، الذي أتاح لعدد كبير من الزوار والمستثمرين المحتملين رؤية النهضة العمرانية الكبيرة في دبي، حيث بدأت رؤوس الأموال في التوجه نحو القطاع.

وأضاف أن هناك استثمارات جديدة بالفعل بدأت تدخل السوق العقارية في دبي، بالتزامن مع وجود عدد كبير من المستثمرين المحتملين والموجودين تزامناً مع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الكبيرة في الدولة، وفي مقدمتها «إكسبو».

وتابع: «شهدت السوق كذلك حركة قوية من المستثمرين الموجودين فيها، بالتزامن مع عروض ترويجية قوية، وتنافس بين المطورين العقاريين في جذب هؤلاء المستثمرين، عبر تقديم تخفيض على أسعار البيع، فضلاً عن تسهيلات الدفع، وهو ما يصبّ في مصلحة المستثمر النهائي».

انتعاش قوي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن قطاع العقارات في دبي يشهد انتعاشاً قوياً حالياً، بدعم من معرض «إكسبو 2020»، والمحفزات الحكومية الأخيرة، لاسيما الإقامات الطويلة، أو تأشيرة الإقامة الذهبية، إضافة إلى تخفيض السقف المالي للحصول على الإقامة العقارية لمدة ثلاث سنوات، من مليون درهم إلى 750 ألف درهم.

وتوقع طباخ أن يشهد القطاع العقاري في دبي مزيداً من الانتعاش خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع زيادة المبيعات بشكل لم يشهده القطاع من قبل، خصوصاً أن «إكسبو 2020 دبي» أسهم في إحداث رواج كبير في القطاع العقاري بالإمارة، كما أنه من المنتظر أن يفتح المجال أمام العديد من المستثمرين، لانتهاز الفرصة، واختيار الإمارات وجهة لأعمالهم.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن أسعار العقارات السكنية في دبي شهدت زيادة مطردة خلال سبتمبر وأكتوبر 2021، سواء للفلل أو الشقق، مشيراً إلى أن لـ«إكسبو 2020»، الفضل الأكبر في تحسن المبيعات، بالتزامن مع تعرف العديد من المستثمرين على الفرص العقارية المتاحة في دبي والإمارات ككل.

أبرز المشروعات

حل مشروع «هارموني» في المرتبة الأولى، كأهم المشروعات التي سجلت مبيعات جيدة خلال أكتوبر 2021، وهو مشروع مكون من ثلاثة أحياء ضمن مشروع «تلال الغاف» الذي تطوره «ماجد الفطيم»، بمبيعات بلغت 609 ملايين درهم، تلاه مشروع «ذا فالي ـ نارا»، من تطوير «شركة إعمار العقارية» بمبيعات بلغت 389.6 مليون درهم. فيما حل مشروع «بريمو» في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت قيمتها 307 ملايين درهم، تلاه مشروع «أتلانتس الملكي» بقيمة 277 مليون درهم. أما مشروع «جراند بلو تاور – أيلي صعب» فسجل مبيعات بقيمة 251 مليون درهم.

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