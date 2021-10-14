"مرسى دبي" تسجل 97 مبايعة لشقق وفلل بـ 221 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الجاري، أكثر من سبعة مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1252 مبايعة بقيمة 2.98 مليار درهم منها 149 مبايعة أراض بقيمة 726.06 مليون درهم و1103 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 2.25 مليار درهم، فيما سجلت الرهون 3.77 مليارات درهم، والهبات 278.72 مليون درهم.

وتصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 97 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم، وثالثة في "الثنية الخامسة" بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 181 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة

"جزيرة 2"، ثم مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة "وادي الصفا 4".

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وثالثة في "الحبية الرابعة" بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news