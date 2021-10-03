514.6 مليار درهم تجارة الإمارات مع الدول الإسلامية في 2020

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي، بلغت 514.6 مليار درهم بوزن للبضائع، تجاوز 114 مليون طن خلال العام الماضي.

وذكر تقرير صادر عن المركز اليوم، أن خمس دول فقط من إجمالي 55 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي استحوذت على أكثر من 50% من تجارة الدولة غير النفطية مع دول المنظمة، موضحا أن تجارة الإمارات مع تلك الدول، توزعت بين واردات بقيمة 170.6 مليار درهم وصادرات بقيمة 117.5 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 226.5 مليار درهم.

ووفقا للتقرير بلغت قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الآسيوية غير العربية 544.7 مليار درهم موزعة بواقع واردات بنحو 340.6 مليار درهم، وصادرات بقيمة 97.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة نحو 106.8 مليارات درهم، حيث جاءت الصين في المرتبة الاولى بقيمة 173.8 مليار درهم.

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