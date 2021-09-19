330.7 مليار درهم تجارة الإمارات مع الدول العربية في 2020

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي حجم تجارة دولة الإمارات مع الدول العربية، بلغ 330.7 مليار درهم، خلال العام الماضي، بينها صادرات محلية غير نفطية بقيمة 78.1 مليار درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير 175.9 مليار درهم، بينما بلغت قيمة واردات الإمارات من الدول العربية 76.7 مليار درهم.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، أن أهم السلع غير النفطية التي تم تصديرها من الإمارات إلى الدول العربية، تشمل الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة 8.6 مليارات درهم، وأسلاك النحاس بقيمة 4.1 مليارات درهم، إضافة إلى الحلي والمجوهرات وأجزائها والمعادن الثمينة بقيمة 3.6 مليارات درهم، فضلاً عن الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة بقيمة ثلاثة مليارات درهم تقريباً.

وفي ما يتعلق بسلع إعادة التصدير من الإمارات إلى الدول العربية، جاءت أجهزة الهواتف وأجهزة الاتصال في الشبكات أولاً بقيمة 39.5 مليار درهم، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 12.6 مليار درهم، ثم جاءت السيارات ثالثاً بقيمة 12.2 مليار درهم، وجاءت الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة رابعاً بقيمة 10.2 مليارات درهم، في حين جاءت أجزاء ولوازم المركبات خامساً بقيمة 4.4 مليارات درهم.

وجاء الذهب الخام ونصف المشغول على رأس قائمة السلع المستوردة من الدول العربية بقيمة 23.3 مليار ردهم، ثم الزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة ثانياً بقيمة 17.7 مليار درهم، تلتها «بوليمرات الإيثلين» ثالثاً بقيمة 2.1 مليار دولار، وبعدها خامات الحديد بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم أسلاك وكابلات الكهرباء خامساً بقيمة 1.4 مليار درهم.

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