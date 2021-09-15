«وصل للضيافة والترفيه» تكشف عن 4 فنادق جديدة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة وصل للضيافة والترفيه، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن قرب انتهائها من أعمال الإنشاءات لأربعة فنادق جديدة في دبي، تعتزم إطلاقها قريباً.

وأفادت الشركة في بيان اليوم، بأن أعمال البناء في فندق «حياة سنتريك جميرا»، تجاوزت نسبتها 98%، موضحة أن المشروع يقام على مساحة 4122 متراً مربعاً قرب شاطئ «لامير» مقابل الواجهة البحرية للخليج العربي.

وأضافت أن الفندق يتكون من طابقي، سرداب وآخر أرضي مع ستة طوابق متكررة، إضافة إلى السطح العلوي، مبينة أن الندق الجديد يوفر 173 وحدة، بما في ذلك 125 غرفة من الحجم الكبير، و26 غرفة لكبار الشخصيات، و18 غرفة مزدوجة، وثلاث غرف لأصحاب الهمم، وجناح واحد لكبار الشخصيات.

وذكرت الشركة أن المرافق الأخرى التي يوفرها الفندق، تشمل عدداً من المطاعم والمقاهي المتميزة، إلى جانب حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية والغرف العلاجية، متوقعة أن يبدأ تشغيل الفندق في الربع الأخير من العام الجاري.

وكشفت «وصل للضيافة والترفيه»، أنها تقوم أيضاً ببناء مشروع فندق جديد في منطقة الصفوح تابع لمجموعة «ماريوت العالمية»، مبينة أن نسبة الإنجاز في الفندف بلغت أكثر من 86%.

وأشارت إلى أنها تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إكمال الهيكل الخرساني للفندق المكون من 30 طابقاً، موضحة أن الفندق الجديد يضم 318 غرفة، فيما من المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأول من العام المقبل.

وعلاوة على ذلك، انتهت «وصل للضيافة والترفيه» من أعمال الانشاءات في فندقين آخرين، هما «آيلوفت دبي المطار» الذي يضم 230 غرفة و«إيليمنت دبي المطار» الذي يضم 89 شقة مفروشة، حيث سيتم إطلاق الفندقين في الأشهر القليلة المقبلة.

يشار إلى أن محفظة «وصل للضيافة والترفيه»، تضم 6885 وحدة فندقية، منها 5301 غرفة موزعة على 19 فندقاً، و1584 شقة فندقية توفرها تسعة فنادق.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news