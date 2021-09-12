«الاتحاد للطيران» تكشف عن تحسينات جديدة لخدمة «مُعتمد للسفر»

أعلنت شركة الاتحاد للطيران اليوم، عن ترقية خدمتها «معتمد للسفر» لتوفير خدمة أكثر خصوصية وانسيابية عبر موقعها: (etihad.com)، مشيرة إلى أنه من شأن الترقية الجديدة، تسريع إجراءات الخدمة وتسهيلها لضيوف «الاتحاد» والتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل التوجهة إلى المطار.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنه قبل موعد السفر بسبعة أيام، سيستلم الضيوف بريدا إلكترونيا شخصيا لإخطارهم بالمستندات المطلوبة لوجهتهم، لافتة إلى أنه يمكن تحميل هذه المستندات بشكل مباشر على صفحة إدارة الحجوزات على موقع: (etihad.com) قبل 72 ساعة من موعد اقلاع الرحلة.

وأوضحت أن خاصية الموقع الجديدة، تستبدل نظام رفع الملفات عبر البريد الإلكتروني والذي أطلقته الناقلة في مايو 2021، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة، سترشد المسافرين إلى طريقة رفع الملفات المطلوبة بالتحديد للحصول على اعتماد السفر المطلوب للوجهة المسافر المقصودة.

وأضافت الشركة أنه ستتم مراجعة المستندات بعد إرفاقها وسيستلم الضيوف رسالة على بريدهم الالكتروني تؤكد اذا كانوا مستوفين جميع الاشتراطات اللازمة للرحلة، كما سيتمكن المسافرون من التحقق من حالة طلبهم في أي وقت من خلال تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الحجوزات على: (etihad.com)، الأمر الذي سيمنحهم المزيد من راحة البال قبل السفر والتمتع بإجراءات سفر سريعة المطار.

أبوظبي - الإمارات اليوم

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