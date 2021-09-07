سوق العقارات بدبي بسجل أعلى مبيعات منذ ثمانية شهور

المصدر: مدحت السويفي - دبي

عادت السوق العقارية في دبي خلال شهر أغسطس الحالي إلى مستويات نموها التي واظبت على تسجيلها منذ نهاية العام الماضي، وذلك بعد الهدوء النسبي الذي شهدته في شهر يوليو الماضي، الذي تخللته عطلة عيد الأضحى المبارك، ليسجل أغسطس ثاني أكبر عدد من الصفقات العقارية المنجزة، بعد يونيو 2021، منذ ديسمبر 2013.



ويُعدّ أغسطس لهذا العام الأفضل لسوق العقارات السكنية في دبي مقارنةً بالشهر نفسه على مدى الأعوام الـ 12 السابقة، حيث شهد إتمام 5,780 صفقةً بقيمة 14.97 مليار درهم إماراتي.



وبذلك، يصل إجمالي الصفقات المُنجزة منذ بداية العام إلى 37,537 صفقةً بقيمة 88.12 مليار درهم إماراتي. كما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال ثمانية أشهر جميع الصفقات المنجزة في العام السابق بنسبة 22.61%، حيث سجل القطاع 35,401 صفقة بقيمة 71.87 مليار درهم إماراتي في عام 2020.



واستقطبت السوق الثانوية/ الجاهزة خلال يوليو الماضي 55% من إجمالي الصفقات، مقابل 45% لسوق العقارات على المخطط. وبدراسة حجم المعاملات المسجلة، ازدادت نسبة صفقات البيع على المخطط بنسبة 5% على أساس شهري.



وفيما يتعلق بحجم الصفقات، شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 2,599 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 4.95 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى قيمة لصفقات البيع على المخطط في سوق العقارات بدبي منذ أكثر من 11 عاماً، إذ لم تشهد السوق هذا الزخم المالي في سوق العقارات على المخطط منذ بداية موسم 2009-2010، كما سجلت السوق الثانوية إنجاز 3,181 صفقة بقيمة 10.02 مليار درهم إماراتي.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لينيت ساتشيتو، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى بروبرتي فايندر: "تؤكد هذه الأرقام القوة التي تتميز بها دبي، ولا سيما في سوق عقارات السكن، حيث ارتفعت معنويات المستهلكين والمستثمرين في إشارةٍ واضحة إلى ثقة الأفراد في الاستثمار بالقطاع، بمن فيهم المستثمرين الأجانب بدبي. وفي هذا الإطار، بذلت حكومة دبي جهوداً استثنائية باعتماد نهج استباقي وتطبيق القوانين المناسبة وتحفيز الأفراد على الاستثمار. ومع اقتراب موعد انطلاق حدث إكسبو دبي، أتوقع أن تستمر هذه الأرقام الايجابية بالنمو".



وأضافت ساتشيتو: "تعود سوق العقارات على المخطط للازدهار، إذ يتم بيع العديد من المشاريع بعد ساعات من طرحها، مما يشير إلى ثقة المستثمرين بمستقبل دبي".



وسجل متوسط قيمة المعاملات الإجمالي 2,589,938 درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 1.57% مقارنةً بشهر يوليو 2021؛ فيما بلغ متوسط قيمة المعاملات في السوق الثانوية/الجاهزة 3,149،857 درهم إماراتي بزيادة بنسبة 5.91%؛ وفي سوق العقارات على المخطط 1,904,635 درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 1.3%.



وبحسب بيانات الطلب الصادرة عن بروبرتي فايندر، تركّزت صفقات بيع الفلل ومنازل تاون هاوس خلال أغسطس 2021 في مناطق المرابع العربية 3 ودبي لاند ودبي الجنوب وتلال الغاف ودماك هيلز. وأمّا أبرز المناطق التي شكّلت محط اهتمام المستهلكين في فئة الشقق خلال الفترة نفسها، فشملت الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية ودبي هاربر ومدينة محمد بن راشد ووسط مدينة دبي.

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