1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم.

وأوضحت الدائرة أنها شهدت تسجيل 322 مبايعة بقيمة 645.13 مليون درهم، منها 31 مبايعة لأراضٍ بقيمة 132.77 مليون درهم، و291 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 512.36 مليون درهم، فيما سجلت الرهون قيمة قدرها 558.35 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل ثماني هبات بقيمة 8.99 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ثم مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 3» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة الوصل، تلتها مبايعة بتسعة ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 1» بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news