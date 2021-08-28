اعتباراً من 3 أكتوبر.. «دبي المالي» يُمدد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، عن تمديد ساعات التداول إلى خمس ساعات يومياً بدلاً من أربع ساعات، اعتباراً من يوم الثالث من أكتوبر 2021، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية، وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وبالتشاور مع الأطراف المعنية كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للسوق، حسن السركال، إن هذه الخطوة تعزز من مكانة السوق، كوجهة استثمارية رئيسية وتسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين، لا سيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق، ومن ثم فإن تمديد ساعات التداول من شأنه منح المستثمرين عموماص، والأجانب خصوصاً مرونة أكبر ومساحة زمنية أوسع لإنجاز أنشطتهم الاستثمارية في السوق.

ويمتلك سوق دبي المالي قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة، كما أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على 48.2% من تداولاته. وشهد السوق على مدى السنوات الماضية زيادة متواصلة في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية يونيو 2021، كما مثل الأجانب 69% من المستثمرين الجدد في السوق في النصف الأول من 2021.





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