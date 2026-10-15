استثمارات آسيا وأوروبا في عقارات دبي تقفز إلى 496 مليار درهم خلال 2025

سجلت الاستثمارات الآسيوية والأوروبية في عقارات دبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مع وصول إجمالي الاستثمارات من القارتين إلى 496 مليار درهم، مقارنة بـ357 مليار درهم في عام 2024، بنمو سنوي 38.9%، بما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية في الإمارة للمستثمرين الأجانب، واتساع الطلب الدولي، مع استمرار السوق في استقطاب رؤوس الأموال من قاعدة مستثمرين عالمية متنوعة.

وتفصيلاً، أظهر التقرير السنوي لعام 2025 عن سوق دبي العقارية، الذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفاع الاستثمار العقاري الأجنبي الوافد إلى دبي عبر المناطق الرئيسة كافة في العام الماضي، حيث ظلت آسيا المصدر الأكبر لرؤوس الأموال بمساهمة بلغت 308 مليارات درهم، وبنسبة نمو 39.3% على أساس سنوي.

وأفاد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الاستثمارات الوافدة من أوروبا ارتفعت بنسبة 38.2% لتبلغ 188 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات أميركا الشمالية وإفريقيا 54.63 مليار درهم، و41 مليار درهم على التوالي، مع تحقيق المناطق جميعها نمواً سنوياً.

وأوضح التقرير أن منطقة جنوب آسيا ظلت في صدارة مناطق منشأ المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت 123 مليار درهم، تلتها منطقة الشرق الأوسط بـ96 مليار درهم، ثم أوروبا الشمالية بـ56 مليار درهم، وحققت المناطق الثلاث مجتمعة 275 مليار درهم، بما يُعزّز الاتساع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في سوق دبي العقارية.

وبيّن التقرير أن من بين المناطق ذات الاستثمارات الرائدة، أوروبا الشمالية، حيث سجلت أقوى نمو في قيمة الاستثمار بنسبة 33.1% على أساس سنوي، متقدمة بفارق على أوروبا الجنوبية والغربية، فيما ظلت منطقة جنوب آسيا المصدر الأكبر للمستثمرين العقاريين في دبي، مع ارتفاع المشاركة إلى 52 ألف مستثمر في عام 2025 مقارنة بـ41 ألفاً في عام 2024، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 30 ألف مستثمر مقارنة بـ25 ألفاً، في حين سجلت أوروبا الغربية والشمالية 17 ألفاً و16 ألف مستثمر على التوالي، وارتفعت مشاركة المستثمرين من المناطق الـ10 الأولى كافة خلال العام.

وحافظت قاعدة المستثمرين على تنوعها الجغرافي الواسع، مع تصدر جنوب آسيا والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية، وسجلت منطقة جنوب آسيا أقوى زيادة بين المناطق الرائدة بنمو المشاركة بنسبة 26.8% على أساس سنوي، فيما واصل نشاط المستثمرين من أوروبا الغربية والشمالية توسعه، بما يعكس اتساع المشاركة الدولية في سوق دبي العقارية.

وبقي نشاط الاستثمار بقيادة مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط في عام 2025 الأقوى، حيث استحوذت جنوب آسيا على 67 ألف استثمار ارتفاعاً من 54 ألفاً في عام 2024، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط 40 ألف استثمار صعوداً من 35 ألفاً قبل عام، وأسهمت أوروبا الغربية والشمالية معاً بـ42 ألف استثمار، بما يبرز في الحضور المتواصل للمستثمرين الأوروبيين في سوق دبي العقارية.

وظل توزيع النشاط الاستثماري متركزاً بين مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وسجلت جنوب آسيا زيادة سنوية في عدد الاستثمارات بنسبة 24.1%، فيما ارتفع النشاط من الشرق الأوسط بنسبة 14.3%، كما حققت أوروبا الغربية نمواً قوياً بنسبة 22.2%، بما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية على حد سواء.

وأظهر المستثمرون غير المقيمين تفضيلاً واضحاً لعقارات البيع على المخطط في عام 2025، بتوجه نحو 83.7% من استثماراتهم نحو هذا السوق مقابل 16.3% للعقارات الجاهزة.

في المقابل، جاء توزيع استثمارات المقيمين أكثر توازناً، بواقع 51.2% في مشروعات البيع على المخطط، و48.8% في العقارات الجاهزة، فيما سجل غير المقيمين 92 ألفاً و889 استثماراً خلال عام 2025، مقابل 156 ألفاً و997 استثماراً للمستثمرين المقيمين.

ومثّلت استثمارات البيع على المخطط 63.3% من إجمالي النشاط الاستثماري في عام 2025، حيث وجّه المستثمرون غير المقيمين أكثر من أربعة أخماس استثماراتهم نحو مشروعات البيع على المخطط، فيما ظلت مشاركة المقيمين موزعة بالتساوي تقريباً بين البيع على المخطط والعقارات القائمة، بما يبرز تباين الأنماط الاستثمارية بين الفئتين.

وتعزز نشاط الاستثمار للمقيمين عبر فئتَي المستثمرين المتكررين والجدد، بارتفاع الاستثمارات المتكررة من 72 ألفاً إلى 84 ألفاً، وصعود الاستثمارات الجديدة من 69 ألفاً إلى 73 ألفاً، أما نمو استثمارات غير المقيمين فقد قاده المستثمرون الجدد الذين ارتفع نشاطهم من 55 ألفاً إلى 78 ألفاً.

المناطق الأعلى جذباً للمستثمرين

تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، مشاركة المستثمرين في عام 2025، باستقطابها 18 ألفاً و176 مستثمراً، تلتها «وادي الصفا 5» و«الخليج التجاري» بواقع 12 ألفاً و834، و12 ألفاً و627 مستثمراً على التوالي، فيما سجلت كلٌّ من «مدينة المطار» و«جبل على الأولى» أكثر من 9000 مستثمر لكلٍّ منهما. وسجلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، أقوى نمو بين المناطق، بارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 331.6% على أساس سنوي إلى 7937 مستثمراً مقارنة بـ1839 في عام 2024، كما حققت «الحبية الأولى» و«وادي الصفا 3» زيادات لافتة بإضافة 4329 مستثمراً و4001 مستثمر على التوالي، ما يُعزّز مشاركة المستثمرين في معظم المناطق الرائدة خلال العام.

ومن حيث قيمة الاستثمارات، تصدرت «الخليج التجاري» جميع المناطق محققة 40 مليار درهم، تلتها «مرسي دبي» بـ30 مليار درهم، فيما سجلت كلٌّ من «مدينة المطار» و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» 25 مليار درهم، وأضافت «البرشاء جنوب الرابعة» 24 مليار درهم ليصل عدد المناطق المتجاوزة عتبة 24 مليار درهم إلى خمس مناطق خلال العام الماضي.

• %83.7 من استثمارات غير المقيمين، استقطبتها العقارات على المخطط في 2025.