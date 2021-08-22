47 مليار درهم الأرباح المجمّعة للشركات المدرجة في النصف الأول

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة في سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمته 47.032 مليار درهم، مقارنة بـ26.605 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قيمته 20.4 مليار درهم، وبنمو نسبته 76.7%.

وسجلت النتائج المجمعة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً صافية بقيمة 22.644 مليار درهم، مقارنة بـ11.156 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020، وذلك بارتفاع قدره 11.488 مليار درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 103% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية يونيو 2021، إلى 24.388 مليار درهم، مقارنة بـ15.449 مليار درهم، تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020، وذلك بارتفاع قدره 8.939 مليارات درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 57.8% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

إلى ذلك، أغلق سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 1%، مغلقاً عند مستوى 2867 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 165 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 21 شركة، من أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، بينما تراجعت أسهم ثماني شركات، وبقيت أربع على ثبات. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم الاتحاد العقارية المرتفع بنسبة 2.3% عند 0.271 درهم، وبتداولات تجاوزت 29 مليون سهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.2% عند 4.13 دراهم، وبتداولات بلغت 10 ملايين سهم، كما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 1% عند 5.11 دراهم، وبتداولات بلغت تسعة ملايين سهم. بينما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.8% عند مستوى 7679 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.29 مليار درهم.

وارتفع سهم أركان لمواد البناء قرب النسبة القصوى 14.3% عند 1.52 درهم، وبتداولات تجاوزت 59 مليون سهم، وارتفعت معه الأسهم التي دخلت مؤشر «فوتسي راسل». كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، وارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة طفيفة عند 146.10 درهماً.

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