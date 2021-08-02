«الاتحاد للطيران» تقدم خصومات على درجة «الأعمال» خلال الصيف

المصدر: أبوظبي ــ الإمارا ت اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن تقديم خصومات على تذاكر درجة «الأعمال» إلى وجهات مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية، مع أسعار تبدأ من 3995 درهماً للشخص الواحد، وذلك ابتداءً من الثاني من أغسطس 2021 وحتى الثامن منه، لافتة إلى أن التذاكر صالحة للسفر من تاريخ الحجز وحتى 20 نوفمبر 2021.

ووفقاً للشركة، فإن سعر التذكرة على درجة «الأعمال» من أبوظبي إلى أي من عمان، بيروت، القاهرة، تبدأ من 3995 درهماً، وإلى ماليه 6995 درهماً، وإلى زوريخ، جنيف، أثينا، باريس 9995 درهماً.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنها وبفضل «برنامج الاتحاد للصحة والسلامة»، واجراءات التعقيم الصارمة التي تطبُقها الناقلة على كافة رحلاتها القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، فإنها تتميز بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة.

ولفتت الشركة إلى تمديد التأمين الصحي العالمي ضد «كوفيد ــ 19» حتى الأول من أكتوبر 2022، إذ لا يحتاج المسافر في حالة اكتشاف إصابته بالفيروس خلال الرحلة للقلق حول النفقات الطبية، وتكاليف الحجر.

ولجعل السفر أكثر سهولة ويسر، وسعت «الاتحاد للطيران» نطاق مبادرة «مُعتَمَد للسفر» لتوفير المزيد من راحة البال للمسافرين من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار. ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار.

وسيحصل المسافرون على رسالة تأكيد، بمجرد اعتماد وثائقهم تماشياَ مع المتطلبات الحكومية، ويمكنهم الوصول إلى المطار مطمئني البال بأنهم يلبون متطلبات السفر كافة.



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