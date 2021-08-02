1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 237 مبايعة، بقيمة 837.33 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي، بقيمة 251.58 مليون درهم، و213 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 585.76 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 137 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة، بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، وتلتها وادي الصفا 5 بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وتلتها المركاض بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 280.09 مليون درهم، منها ست رهونات لأراض بقيمة 33.18 مليون درهم، و60 رهناً لفلل وشقق بقيمة 246.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثانية، بقيمة 39 مليون درهم، وأخرى في منطقة المرر بقيمة 38 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل ست هبات بقيمة 7.59 ملايين درهم، كان أهمها بمنطقة المزهر الأولى بقيمة مليوني درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة مليوني درهم.

• «أراضي دبي» شهدت تسجيل 237 مبايعة، بقيمة 837.33 مليون درهم.

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