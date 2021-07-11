17 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في أول تعاملات الأسبوع

المصدر: أبوظبي ■ وام

استهل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات بداية الأسبوع، أمس، على مزيد من الصعود، وسط زيادة في وتيرة السيولة المتدفقة إلى قاعة التداول، ما عكس ارتفاع الثقة بتعاملات السوق بنسب أكبر، خصوصاً من جانب المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات أن شريحة من الأسهم في طريقها لتحقيق اختراقات سعرية جديدة، الأمر الذي يبرر زيادة حجم التداولات المنفذة عليها في الساعة الأخيرة من عمر الجلسة، ما رفع من إجمالي قيمة تداولات السوق إلى 1.28 مليار درهم تقريباً.

وأسهم النشاط الكبير الذي شهده اليوم الأول من تعاملات الأسبوع في نجاح القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة برفد خزينة مكاسبها بمقدار 17 مليار درهم، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن السوق.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق عند مستوى 6993 نقطة، بزيادة نسبتها 0.43%، مقارنة مع جلسة الخميس الماضي.

وبرز سهم «ألفا أبوظبي» خلال الجلسة إلى مستويات سعرية جديدة، هي الأولى منذ الإدراج، بالغاً 22.5 درهماً، ما قد يؤشر للصعود إلى مستويات أعلى خلال الأيام المقبلة، وقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه 139 مليون درهم. وأغلق سهم «العالمية القابضة» عند 126.3 درهماً، بتداولات قيمتها 345 مليون درهم.

ونجحت أسهم أربع شركات في بلوغ الحد الأعلى المسموح به يومياً، وجاء في مقدمتها سهم إسمنت رأس الخيمة المغلق عند 3.11 دراهم، و«بلدكو» 33 فلساً، إضافة إلى سهم «القدرة القابضة» 1.29 درهم، و«أبوظبي لبناء السفن» 4.25 دراهم.

يشار إلى أن جلسة أمس شهدت تداول 210 ملايين سهم، نفذت من خلال 4732 صفقة، بحسب الأرقام الصادرة عن السوق.

إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن إدراج أسهم شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) للتداول سيجري ضمن السوق الرئيس اعتباراً من الأربعاء المقبل، تحت رمز «YAHSAT».

ويعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في سوق أبوظبي خلال عام 2021، حيث تم في يونيو إدراج شركة «ألفا أبوظبي القابضة».

وأوضح السوق في تعميم نشره على الموقع الإلكتروني، أنه سيتم وقف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، وأن أية عملية تداول تتم على أسهمها خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

وكانت شركة «الياه سات» حددت نهاية الأسبوع الماضي سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم للسهم الواحد.

ويصل رأسمال شركة «الياه سات» إلى 2439.77 مليون درهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم.

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