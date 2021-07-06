16 وجهة على شبكة «الاتحاد للطيران» لا تتطلب حجراً صحياً

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت شركة الاتحاد للطيران، أن شبكتها تضم حالياً 16 وجهة لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول إليها، وعند العودة إلى دولة الإمارات، ما يجعلها من الخيارات المفضلة للسفر.

وأوضح متحدث باسم الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الوجهات هي: البحرين، أثينا، سيشل، ميلانو، روما، سانتوريني، ميكونوس، شيكاغو، نيويورك، واشنطن، برشلونة، مدريد، مالقة، فيينا، زيوريخ، جنيف.

وأضاف أن السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة متاح لجميع المسافرين مطعمين وغير مطعمين من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين، كما أن السفر إلى اليونان وسيشل والبحرين متاح في إطار ممرات السفر الآمن، من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين للحاصلين على اللقاح بالكامل.

وتابع أن السفر إلى النمسا وإسبانيا وسويسرا متاح للحاصلين على اللقاح بالكامل من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين.

وبيّن المتحدث أن الوجهات الخمس الأكثر طلباً للسفر من أبوظبي بين شهري يونيو وسبتمبر، هي مبدئياً القاهرة وماليه ونيويورك وتورونتو وشيكاغو، بينما الوجهات الخمس الأكثر سفراً إلى أبوظبي، هي: القاهرة وماليه ولندن ونيويورك وفرانكفورت، مشيراً إلى أن «الاتحاد للطيران» أطلقت عدداً من الوجهات الجديدة الموسمية، لتغطي فترة الصيف، فيما تراجع شبكة وجهاتها باستمرار.



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