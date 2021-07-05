16 وجهة على شبكة «الاتحاد للطيران» لا تتطلب حجراً صحياً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي



كشفت شركة الاتحاد للطيران، عن أن شبكتها تضم حاليا 16 وجهة لا تلزم بالحجر الصحي عند الوصول للوجهة وعند العودة إلى دولة الإمارات، مما يجعلها من الخيارات المفضلة للسفر.

وأوضح متحدث باسم الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الوجهات هي: البحرين، أثينا، سيشل، ميلانو، روما، سانتوريني، ميكونوس، شيكاغو، نيويورك، واشنطن، برشلونة، مدريد، مالقة، فيينا، زيوريخ وجنيف



وأضاف أن السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة متاح لجميع المسافرين مطعمين وغير مطعمين من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين، كما أن السفر إلى اليونان وسيشل والبحرين متاح في إطار ممرات السفر الآمن من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين للحاصلين على اللقاح بالكامل.

وتابع أن السفر إلى النمسا وإسبانيا وسويسرا متاح لجميع الحاصلين على اللقاح بالكامل من دون الحاجة للحجر الصحي في كلا الوجهتين



وبين المتحدث أن الوجهات الخمس الأكثر طلبا للسفر من أبوظبي بين شهري يونيو وسبتمبر، هي مبدئيا القاهرة وماليه ونيويورك و تورونتو وشيكاغو، بينما الوجهات الخمس الأكثر سفرا إلى أبوظبي، هي: القاهرة وماليه ولندن ونيويورك وفرانكفورت، مشيرا إلى أن «الاتحاد للطيران» أطلقت عدد من الوجهات الجديدة الموسمية لتغطي فترة الصيف وتقوم بمراجعة شبكة وجهاتها باستمرار وستعمل على زيادة عدد الرحلات تماشيًا مع الطلب

ولفت المتحدث، إلى أن جميع تذاكر «الاتحاد» توفر تأمينا صحيا ضد «كوفيد -19» وتسري صلاحيته على مدار 31 يوما من اليوم الأول للرحلة، مشيرا ألى أنه ينبغي الحصول على نتيجة مسحة أنف «بي سي آر» سلبية في غضون 72 ساعة من موعد الرحلة مع إبراز شهادة طبية تثبت ذلك موضحا ان بعض الدول تطلب شروطًا إضافية.

وبالنسبة للمسافرين الى الولايات المتحدة، طالب المتحدث المسافرين، بالتأكد من إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من موعد المغادرة والوصول إلى مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى أميركا قبل 90 دقيقة من موعد المغادرة على أقصى تقدير.

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