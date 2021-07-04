19 مليار درهم مكاسب أسهم «أبوظبي للأوراق المالية» بداية الأسبوع

المصدر: أمل المنشاوي ووام ■ أبوظبي

تباينت أمس، إغلاقات المؤشرات الرئيسة لسوقي المال بالدولة، حيث ارتفع مؤشر «أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.7%، فيما تراجع نظيره في «دبي المالي» بنسبة بلغت 0.4%.

وبلغت سيولة السوقين 1.3 مليار درهم، تركزت النسبة الأكبر منها في «أبوظبي للأوراق المالية»، الذي حقق مكاسب سوقية أيضاً بلغت 19 مليار درهم، لتصل رسملة الشركات المدرجة به إلى 1.2 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وبحسب بيانات السوقين، أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس، منخفضاً 0.44% عند مستوى 2804 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 111 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 10 شركات من أصل 32 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 17 شركة، وبقيت خمس شركات على ثبات.

وأغلق سهم إعمار العقارية منخفضاً بنسبة 0.2% عند 4.15 دراهم وبتداولات قاربت خمسة ملايين سهم، بينما انخفض سهم إعمار مولز بنسبة 1.5% عند 1.98 درهم وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

وفي سوق «أبوظبي للأوراق المالية»، أنهى المؤشر العام، التداولات مرتفعاً بنسبة 0.72% عند مستوى 6949 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 44 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 19 شركة وبقيت سبع شركات دون تغيير.

وكان واضحاً منذ بداية التعاملات أن السوق في طريقه إلى تحقيق المزيد من الارتفاعات، وهو ما حدث فعلاً بعد مرور أقل من ربع ساعة على انطلاق الجلسة، وذلك بدعم من عمليات شراء كبيرة على شريحة من الأسهم القيادية.

وارتفع سهم «ألفا أبوظبي»، خلال التعاملات إلى فوق حاجز 19 درهماً، قبل أن يقلص من مكاسبه ويغلق في النهاية عند 18.88 درهماً، بنمو نسبته 8.13%، بتداولات بلغت قيمتها 178 مليون درهم.

كما بلغ سهم الشركة العالمية القابضة مستوى 124.5 درهماً وسط صفقات تجاوزت قيمتها 322 مليون درهم، وارتفع سهم الدار إلى 3.8 دراهم، وسجل سهم أدنوك للتوزيع 4.39 دراهم، فيما أغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 16.76 درهماً.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة أيضاً كلاً من سهم أسمنت رأس الخيمة للاستثمار المغلق عند مستوى درهمين، وأغذية 5.9 دراهم وأسمنت الخليج 79 فلساً.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق العاصمة 153 مليون سهم نفذت من خلال 4249 صفقة.

سهم «ألفا أبوظبي» ارتفع إلى 19 درهماً قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند 18.88 درهماً.

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