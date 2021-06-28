ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المحلية إلى 1.5 تريليون درهم

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

بدأت أسواق المال المحلية تعاملات بداية الأسبوع الجاري أمس، على نشاط كبير، بعد بدء التداول على أسهم شركة «ألفا أبوظبي» التي أدى إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع القفزة السعرية القياسية التي حققها سهم الشركة العالمية القابضة، إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في كلا السوقين إلى نحو 1.5 تريليون درهم، منها 1.112 تريليون في «أبوظبي للأوراق المالية»، و388 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين مع بداية اليوم الأول من الأسبوع، نحو 1.8 مليار درهم.

المؤشرات

ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في الارتفاع بنسبة 2% تقريباً، بالغاً مستوى 6706 نقاط، في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2870 نقطة، بزيادة نسبتها 0.47% مقارنة مع جلسة الخميس الماضي.

سوق أبوظبي

وارتفعت أسهم 18 شركة في سوق أبوظبي من أصل 41 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت سبع شركات على ثبات.

وأغلق سهم «الدار العقارية» مرتفعاً بنسبة 1.1% عند 3.85 دراهم، وبتداولات تجاوزت 77 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «إشراق للاستثمار» بنحو 5% عند 0.36 درهم، وبتداولات قاربت الـ35 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «العالمية القابضة» بالنسبة القصوى عند 110.8 دراهم، وهو أعلى سعر له منذ الإدراج، وبتداولات بلغت نحو خمسة ملايين سهم، بينما أغلق سهم «ألفا أبوظبي» عند 15 درهماً، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.4% عند 16.2 درهماً، وبتداولات وصلت إلى 21 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 1.2% عند 0.83 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

«دبي المالي»

وفي سوق دبي، ارتفعت أسهم 16 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها أمس، فيما انخفضت أسهم ست شركات، وبقيت سبع شركات على ثبات.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 4.28 دراهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، كما ارتفع سهم «إعمار مولز» بنسبة 1.4% عند 2.1 درهم، وبتداولات تجاوزت أربعة ملايين سهم.

وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1.4% عند 0.298 درهم، وبتداولات تجاوزت تسعة ملايين سهم، بينما أغلق سهم «الاتحاد العقارية» عند سعره السابق 0.27 درهم، وبتداولات تجاوزت سبعة ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «جي إف إتش»، الذي ارتفع بنسبة 3.9% عند 0.781 درهم، وبتداولات قاربت 50 مليون سهم.

• قيمة الصفقات المبرمة في السوقين بلغت 1.8 مليار درهم مع بداية اليوم الأول من الأسبوع.

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