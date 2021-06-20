«أراضي دبي»: عقارات دبي تحقق أعلى قيمة للصفقات العقارية منذ 4 سنوات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت السوق العقارية في إمارة دبي، رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى من حيث قيمة الصفقات العقارية منذ أربع سنوات، مرسّخة بذلك جاذبية الإمارة ومرونتها في استقطاب الاستثمارات العقارية، ومؤكدة على كون دبي إحدى أفضل الوجهات العقارية العالمية، وأكثرها قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف والمستجدات العالمية.

مبايعات عقارية

وتشير بيانات النسخة 15 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، إلى أن مايو 2021 نجح في تحقيق أعلى قيمة إجمالية للمبايعات العقارية منذ مارس 2017 بما يجاوز 11.11 مليار درهم، بنمو نسبته 1.4% مقارنة بأبريل السابق.

وبلغ عدد الصفقات العقارية في مايو 4429 صفقة، ليصل بذلك إجمالي الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو إلى 20 ألفاً و989 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 47.19 مليار درهم.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في مايو 2021 سجل 1.071 نقطة بسعر يبلغ مليوناً و7529 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.085 نقطة بسعر 904 آلاف و476 درهماً، والمؤشر الشهري للفلل/‏‏تاون هاوس 0.993 نقطة بسعر يبلغ مليوناً و773 ألفاً و164 درهماً.

حركة المبيعات

ووفقاً لبيانات المؤشر، فإن النمو في عدد المبايعات العقارية على أساس سنوي، وتحديداً مقارنة بمايو 2020، وصل إلى 215%، في حين بلغ النمو في قيمة المبايعات في الفترة ذاتها نحو 357%. بدورها، شهدت المبيعات على الخريطة نمواً بنسبة 74%، في حين وصل حجم النمو في مبيعات «السوق الثانوية/‏‏الوحدات الجاهزة»، والتي شهدت طلباً كبيراً، إلى 466% مقارنة بمايو 2020.

تصدّر المناطق

وبحسب بيانات البحث من شركة «بروبرتي فايندر»، فقد استحوذت منطقة «مدينة محمد بن راشد» على 10.1% من إجمالي مبيعات الفلل/‏‏تاون هاوس في مايو 2021، تليها منطقة «دبي لاند» بنسبة 7.6%، ثم «دبي هيلز استيت» بنسبة 7.4%، فيما استحوذت منطقة «المرابع العربية 3» على نسبة 6.5%، و«تاون سكوير» على نسبة 6.4%.

أما في ما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة «أبراج بحيرات جميرا» على نسبة 10.8% من إجمالي المبيعات، تليها «مرسى دبي» 9.2%، ثم «قرية جميرا الدائرية» 8.6%، و«داون تاون دبي» 7.4%، فيما استحوذت منطقة «الخليج التجاري» على نسبة 5.7% من إجمالي المبيعات.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، فقد تركزت عمليات البحث عن الفلل/‏‏تاون هاوس في مايو 2021 بمناطق: «دبي هيلز استيت»، المرابع العربية، نخلة جميرا، «داماك هيلز»، ومدينة محمد بن راشد. في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة ذتها في مناطق: مرسى دبي، «داون تاون دبي»، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.

الوحدات الجاهزة و«على الخريطة»

استحوذت «السوق الثانوية/‏الوحدات الجاهزة» على 62% من إجمالي المبايعات خلال مايو 2021، في حين شكّلت «المبيعات على الخريطة» 38%. كما شكّلت مبيعات الشقق ما نسبته 77% من الإجمالي، مقابل 23% لمبيعات الفلل/‏تاون هاوس.

وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت «المبيعات على الخريطة» مع 1674 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.58 مليار درهم، في حين تم تداول 2755 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.53 مليارات درهم.

• 20 ألفاً و989 مبايعة عقارية منذ مطلع العام حتى نهاية مايو بقيمة 47.19 مليار درهم.

• %1.4 نمواً في إجمالي قيمة المبايعات العقارية خلال مايو على أساس شهري.

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