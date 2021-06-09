5.8 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 5.8 مليارات درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بأن الدائرة شهدت تسجيل 399 مبايعة بقيمة 921.67 مليون درهم، منها 46 مبايعة لأراضٍ بقيمة 178.88 مليون درهم، و353 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 742.8 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 4.87 مليارات درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 14 هبة بقيمة 51.92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، حيث شهدت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 16 مليون درهم، والثانية بقيمة 10 ملايين درهم، فيما كانت المبايعة الثالثة بقيمة تسعة ملايين درهم.

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 2» بتسجيلها ست مبايعات بثمانية ملايين درهم، ثم منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 30 مليون درهم، والثانية بقيمة 20 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «مجمع دبي للاستثمار الأول»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في «الثنية الخامسة» بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

• أهم مبايعات الشقق والفلل كانت في منطقة نخلة جميرا.

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