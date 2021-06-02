1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل الدائرة 234 مبايعة بقيمة 608.46 ملايين درهم، منها 29 مبايعة لأراضٍ بقيمة 185.46 مليون درهم، و205 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 423 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 926.82 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 12 هبة بـ59.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعتان في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، بـ16 و12 مليون درهم.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 90 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

وجاءت مبايعتان في منطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل، الأولى بقيمة 37 مليون درهم، والثانية بقيمة 14 مليون درهم، تلتهما مبايعة بـ10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news