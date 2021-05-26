" سوق دبي المالي " لأعلى مستوى في 16 شهرا
تباينت اغلاقات سوقي المال، اليوم، حيث واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي صعوده إلى مستوى له منذ أكثر من 16 شهرا ليغلق عند 2825 نقطة، مع ارتفاع نسبته 0.95 % مصحوبا بتداولات مرتفعة نسبيا مقارنة بالأسابيع الماضية، بلغت قيمتها 326 مليون درهم.
وارتفعت أسهم 13 شركة من أصل 33 شركة، تم تداولها، فيما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 5 شركات دون تغيير.
وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 0.2% عند 4.07 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.1% عند 0.28 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.
وارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.2% عند 4.89 دراهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.6% عند 13.6 درهم، وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضغطت عمليات جني أرباح مستحقة على المؤشر العام ما أدى لتراجعه بنسبة 1 % عند مستوى 6564 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1469 مليون درهم.
وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 41 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت 4 شركات دون تغيير.
وانخفض سهم أبوظبي الأول بنسبة 2.4% عند 16.5 درهما، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.
وارتفع سهم دانة غاز بنسبة 1% عند 0.81 درهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، بينما ارتفع سهم أركان لمواد البناء بنسبة 2.3% عند 1.35 درهم وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.
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