" سوق دبي المالي " لأعلى مستوى في 16 شهرا

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي



تباينت اغلاقات سوقي المال، اليوم، حيث واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي صعوده إلى مستوى له منذ أكثر من 16 شهرا ليغلق عند 2825 نقطة، مع ارتفاع نسبته 0.95 % مصحوبا بتداولات مرتفعة نسبيا مقارنة بالأسابيع الماضية، بلغت قيمتها 326 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 13 شركة من أصل 33 شركة، تم تداولها، فيما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 5 شركات دون تغيير.

وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 0.2% عند 4.07 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.1% عند 0.28 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

وارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.2% عند 4.89 دراهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.6% عند 13.6 درهم، وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضغطت عمليات جني أرباح مستحقة على المؤشر العام ما أدى لتراجعه بنسبة 1 % عند مستوى 6564 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1469 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 41 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت 4 شركات دون تغيير.

وانخفض سهم أبوظبي الأول بنسبة 2.4% عند 16.5 درهما، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وارتفع سهم دانة غاز بنسبة 1% عند 0.81 درهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، بينما ارتفع سهم أركان لمواد البناء بنسبة 2.3% عند 1.35 درهم وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

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