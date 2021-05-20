4.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.1 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 1158 مبايعة بقيمة 2.9 مليار درهم، منها 120 مبايعة لأراض بقيمة 874.43 مليون درهم، و1038 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.03 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.15 مليار درهم، بينما شهدت الهبات، تسجيل 29 هبة بقيمة 83.49 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 279 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدّرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة نخلة جميرا، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 81 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المبايعتين الثانية والثالثة 28 مليون درهم لكل منهما.

وتصدّرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 379 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 132 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 98 مبايعة بقيمة 174 مليون درهم.

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