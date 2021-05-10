719 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 719 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل الدائرة 265 مبايعة بقيمة 458.75 مليون درهم، منها 24 مبايعة لأراضٍ بقيمة 77.58 مليون درهم، و241 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 381.16 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 247.53 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل ست هبات بقيمة 12.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، حيث شهدت ثلاث مبايعات قيمة كل منها تسعة ملايين درهم.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 39 مليون درهم، وثالثة في «الثنية الخامسة» بتسجيلها مبايعتين بخمسة ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

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