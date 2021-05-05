848 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 848 مليون درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 190 مبايعة بقيمة 509.84 مليون درهم منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 122.71 مليون درهم و175 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 387.13 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 71 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 321.21 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 69.44 مليون درهم و 62 رهن فلل وشقق بقيمة 251.77 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة الطوار الثالثة بقيمة 45 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 16.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة اليفرة 3 بقيمة 5 ملايين درهم .

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