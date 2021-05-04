488 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 488 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بتسجيل 206 مبايعات بقيمة 342.23 مليون درهم، منها 26 مبايعة لأراضٍ بقيمة 71.22 مليون درهم، و180 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 271.01 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 137.6 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل تسع هبات بقيمة 9.02 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة النهدة الأولى، ثم مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة مليونَي درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت «الجداف» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

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