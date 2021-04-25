دبي تشهد 4643 مبايعة عقارية بـ 10.93 مليارات درهم خلال مارس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق مارس الماضي رقماً قياسياً في ما يتعلق بعدد الصفقات العقارية منذ 16 شهراً، إذ وصلت إلى 4643 مبايعة بقيمة 10.93 مليارات درهم، مسجلة بذلك نمواً وصل إلى 23% من حيث العدد و47% من حيث القيمة، مقارنة بفبراير الماضي،. وذلك حسب النسخة الـ13 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركة «بروبرتي فايندر».

وأوضحت بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، أن إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 11 ألفاً و753 مبايعة عقارية، بقيمة بلغت 25.15 مليار درهم، ليشهد بذلك الربع الأول زيادة في معاملات مبيعات العقارات بشكل عام بنسبة 6%، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، بعدما سجلت مبيعات السوق الثانوية نمواً بنسبة 16%، في حين سجلت المبيعات على الخريطة تراجعاً بنسبة 7%.

أما عند المقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، فأشارت البيانات إلى أن الربع الأول من عام 2021 حقق نمواً بنسبة وصلت إلى 15%، بعد تسجيل زيادة بنسبة 70% لعقارات السوق الثانوية، وتراجعاً بنسبة 29% للمبيعات على الخريطة.

الشقق والفلل

ووفقاً للبيانات التي كشفت عنها «أراضي دبي»، استحوذت السوق الثانوية/‏‏ الوحدات الجاهزة، على 63% من إجمالي المبايعات خلال مارس 2021، التي تعتبر الأعلى عدداً لهذا النوع من العقارات في شهر واحد منذ يونيو 2015، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 37%، بينما شكّلت مبيعات الشقق ما نسبته 71% من الإجمالي، و29% لمبيعات الفلل «تاون هاوس».

وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخريطة مع 1713 عقاراً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.91 مليار درهم، في حين تم تداول 2930 عقاراً في السوق الثانوية، بقيمة إجمالية بلغت 8.02 مليارات درهم.

وبمقارنة هذه النتائج مع فبراير الماضي، يتضح أن المبيعات على الخريطة ارتفعت بنسبة 37%، فيما ارتفعت مبيعات السوق الثانوية بنسبة 16%.

قيمة المعاملات

وبالنسبة لشهر مارس 2021، كان العامل الأهم هو أن متوسط قيمة المعاملات للعقارات على الخريطة ارتفع على أساس شهري بنسبة 24.6%، بينما العقارات في السوق الثانوية ارتفعت بنسبة 21.5%.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات على الخريطة عند المقارنة بين مارس 2021 وفبراير 2021 بنسبة 70%، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات في السوق الثانوية بنسبة 41%.

المناطق

وأظهرت بيانات الطلب من القاعدة الخاصة في «بروبرتي فايندر» أن «مدينة محمد بن راشد» استحوذت على 11.5% من إجمالي مبيعات الفلل «تاون هاوس» خلال مارس 2021، تلتها منطقة تلال الغاف بنسبة 10.1%، ثم «دبي هيلز إستيت» بنسبة 9.9%، ثم «ند الشبا» بنسبة 8.2%، وأخيراً «روكان» 5.8%.

أما في ما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة الخليج التجاري على نسبة 10.7% من إجمالي المبيعات، تلتها «مرسى دبي» بنسبة 9.3%، ثم «قرية جميرا الدائرية» بنسبة 8%، وبعدها «أبراج بحيرات جميرا» بنسبة 7.6%، و«نخلة جميرا» بـ7.2%. وتركزت عمليات البحث عن الفلل «تاون هاوس» خلال الشهر الماضي في مناطق «دبي هيلز إستيت»، و«المرابع العربية»، و«نخلة جميرا»، و«مدينة محمد بن راشد»، و«داماك هيلز»، في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة ذاتها في مناطق مرسى دبي، و«داون تاون دبي»، و«نخلة جميرا»، و«الخليج التجاري»، و«قرية جميرا الدائرية».

مؤشر الأسعار

سجل المؤشر الشهري العام في مارس الماضي 1.085 نقطة، بسعر قدره مليون و16 ألفاً و541 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.129 نقطة، بسعر 944 ألفاً و982 درهماً، بينما سجل المؤشر الشهري للفلل «تاون هاوس» 0.982 نقطة بسعر مليون و745 ألفاً و336 درهماً.

أما فيما يتعلق بالربع الأول من عام 2021، فسجل المؤشر العام 1.095 نقطة، بسعر مليون و9901 درهماً، فيما سجل المؤشر الربعي للشقق 1.133 نقطة، بسعر 945 ألفاً و81 درهماً، في حين سجل المؤشر الربعي للفلل «تاون هاوس» 0.922 نقطة، بسعر مليون و789 ألفاً و909 دراهم.

• الربع الأول من 2021 شهد تسجيل 11.7 ألف مبايعة بقيمة 25.15 مليار درهم.

• متوسط قيمة المعاملات للعقارات على الخريطة ارتفع 24.6% الشهر الماضي.

• %71 من مبيعات الشهر الماضي استحوذت عليها الشقق.

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