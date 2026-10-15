%15.8 زيادة شهرية بعدد عقود الإيجار المسجلة في دبي خلال سبتمبر

أظهرت بيانات حديثة لمنصة «بروبرتي فايندر» أن دبي سجلت، في سبتمبر الماضي، عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما سُجل في أي شهر آخر من العام الجاري، وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، التي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8% مقارنة بأغسطس.

وأوضحت البيانات أن عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، بلغت 31.2 ألف عقد، وكانت نسبة الزيادة فيها، مقارنة بأغسطس، أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامَي 2024 أو 2025، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة.

وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فإن ذلك يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي.

وتؤكد بيانات «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في دولة الإمارات بشكل عام بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام.

كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17% في سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%.

وشهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمة الرهون العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «تُظهر بيانات أداة البحث عن التمويل العقاري (Mortgage Finder) تغيراً واضحاً في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يُمثّلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في يوليو»، وأضاف: «شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات، وفي الوقت نفسه ارتفعت حصة الفلل ومنازل (التاون هاوس) من نحو 30% إلى 34.4% من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى، فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم أو أكثر شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد».