عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 628 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 628 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بتسجيل 182 مبايعة بقيمة 382.06 مليون درهم، منها 21 مبايعة لأراضٍ بقيمة 92.22 مليون درهم، و161 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 289.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 و13 مليون درهم، و10 ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

كما تصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت خمس مبايعات بـ56 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها خمس مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها خمس مبايعات بـ13 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «المركاض»، ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3».

بدورها، تصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة «ند حصة» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 543 ألف درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 239.28 مليون درهم، منها 11 رهناً لأراضٍ بقيمة 172.83 مليون درهم، و47 رهناً لفلل وشقق بقيمة 66.46 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ند حصة» بقيمة 155 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل أربع هبات بقيمة 7.45 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «ند الشبا الأولى» بقيمة أربعة ملايين درهم، وأخرى في منطقة«حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

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