804 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 804 ملايين درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 280 مبايعة بقيمة 514.19 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 61.78 مليون درهم و268 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 452.41 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ثم مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في ند حصة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 213.66 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 29.3 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 184.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 37 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 77.03 مليون درهم كان أهمها بمنطقة رقة البطين بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 23 مليون درهم .

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