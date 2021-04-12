أسواق المال تحقق 4.3 مليارات درهم مكاسب سوقية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

واصلت أسواق المال المحلية أمس، مسارها الصاعد، مستهلة تعاملات الأسبوع بسيولة تقارب 969 مليون درهم، ومكاسب سوقية بقيمة 4.3 مليارات درهم.

وحافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على معدلات السيولة المرتفعة المعتادة منذ أشهر عدة، كما استمر المؤشر عند مستوياته القياسية فوق حاجز 6000 نقطة، مسجلاً 6070 نقطة مع نهاية التداولات.

من جهته، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.4% عند مستوى 2593 نقطة، وبتداولات بلغت 136 مليون درهم. وارتفعت أسهم 14 شركة من أصل 28 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم ثماني شركات، وبقيت أسهم ست شركات دون تغيير.

بدوره، كان سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس»، الأكثر تداولاً، وارتفع بنسبة 1.3% عند 0.078 درهم.

وفي سوق العاصمة، ختم المؤشر العام تداولات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.18% عند مستوى 6070 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 833 مليون درهم. وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.1% عند 14.4 درهماً، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، كما ارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 0.5% عند 0.80 درهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

وقال مدير تطوير في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، لـ«الإمارات اليوم»، إن حالة من الهدوء سادت الأسواق خلال جلسة أمس ترقباً لقدوم شهر رمضان المبارك، ورغبة المستثمرين في التريث، للوقوف على شكل السوق خلاله، ذلك أن الانطباع السائد هو عدم وجود نشاط كبير.

وأضاف أن أداء السوقين ظل في المجمل بالمستويات نفسها، مع تهيئة لأجواء إيجابية تسود أسواق العالم خلال الفترة المقبلة مع قدوم فصل الصيف، والإقبال الواضح على لقاحات فيروس «كورونا». وقال: «سيكون لأسواقنا المحلية نصيب من هذه الإيجابية».

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