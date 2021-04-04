مؤشر دبي ينخفض هامشياً وأبوظبي يرتفع بشكل طفيف

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أغلق سوق دبي المالي اليوم منخفضا بنسبة 0.29%، عند مستوى 2550 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 53 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 8 شركات من أصل 30 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 7 شركات على ثبات.

وأغلق سهم "إعمار العقارية" منخفضا بنسبة 0.6% عند 3.55 درهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "ديار للتطوير" بنسبة 0.4% عند 0.268 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم.

وارتفع سهم "أملاك للتمويل" بنسبة 2.6% عند 0.281 دراهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، بينما أغلق سهم "دبي الإسلامي" عند سعره السابق 4.55 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم.

وأكثر الأسهم تداولاَ سهم "الاتحاد العقارية" مغلقا عند سعره السابق 0.267 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

في المقابل واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي بنسبة 0.2%، مغلقا عند مستوى 5953 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 838 مليون درهم.

وأغلق سهم "الدار العقارية" عند سعره السابق 3.71 درهم، وبتداولات قاربت 41 مليون سهم، بينما انخفض سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.3% عند 14.56 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم.

وانخفض سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.2% عند 4.48 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم، بينما أغلق سهم "دانة غاز" عند سعره السابق 0.808 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

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