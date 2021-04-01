1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 195 مبايعة بقيمة 656.27 مليون درهم، منها 12 مبايعة لأراضٍ بقيمة 266.7 مليون درهم، و183 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 389.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 213 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدّرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة ستة ملايين درهم، وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها مبايعة بقيمة 213 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 7» بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 715.95 مليون درهم، منها 14 رهناً لأراضٍ بقيمة 527.3 مليون درهم، و58 رهناً لفلل وشقق بقيمة 188.66 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 502 مليون درهم، وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 49 مليون درهم.

أمّا الهبات، فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 27.39 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة خمسة ملايين درهم.

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