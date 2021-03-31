3.2 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، بتسجيل 202 مبايعة بقيمة 468.96 مليون درهم، منها 21 مبايعة لأراض بقيمة 133.37 مليون درهم، و181 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 335.59 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 2.72 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 59.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 53 مليون درهم، والثانية بـ10 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة الثالثة تسعة ملايين درهم.

كما تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 92 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم، إضافة إلى «الحبية السادسة» التي سجلت بدورها مبايعتين بقيمة ثلاثة ملايين درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 29 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

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