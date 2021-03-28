شراء انتقائي يمنح الأسهم المحلية 13.4 مليار درهم مكاسب سوقية

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

شهدت أسواق الأسهم المحلية عمليات شراء انتقائي أمس، خلال جلسة بداية الأسبوع، حققت من ورائها مكاسب سوقية بقيمة 13.4 مليار درهم مع ارتفاعات هامشية في المؤشرات.

وسجلت السيولة مستويات مرتفعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت 816 مليون درهم، فيما تراجعت مستوياتها نوعاً ما في سوق دبي المالي مسجلة 51 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوقين، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.18%، عند مستوى 2500 نقطة.

وارتفعت أسهم 15 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم سبع شركات، كما بقيت سبع شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» عند سعره السابق 3.45 دراهم، وبتداولات جاوزت أربعة ملايين سهم.

وحل سهم «جي إف إتش» في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً، مرتفعاً بنسبة 1.6% عند 0.63 درهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

من جهته، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً بنسبة 0.53% عند مستوى 5757 نقطة.

وأقفل سهم «دانة غاز» مرتفعاً بنسبة 2.1% عند 0.78 درهم، وبتداولات بلغت نحو 21 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.9% عند 4.4 دراهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم. وانخفض سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.2% عند 14.4 درهماً.

إلى ذلك، قال الخبير في أسواق المال من شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، جمال عجاج، لـ«الإمارات اليوم»، إن «حركة شراء انتقائي سادت أداء الأسواق المحلية أمس، لاسيما في سوق أبوظبي، وذلك على أسهم قليلة التداول من قبل قاعدة المستثمرين الكبار، مثل (أسماك) و(الجرافات البحرية)، حيث إنه ليس لها قاعدة مستثمرين قوية، لكنها كانت أمس محل اهتمام من قبل الصناديق الاستثمارية، ما أدى إلى ارتفاع أحجام التداول في سوق العاصمة».

وأضاف أن «بعض الأسهم القيادية، مثل (اتصالات) و(أبوظبي الأول)، شهدت ضغطاً نتيجة عمليات تعديل أسعار تمت بعد انتهاء استحقاقات التوزيعات وما صاحبها من ارتفاعات سعرية».

وأشار عجاج إلى أن «أحجام التداول جاءت ضعيفة في سوق دبي المالي، أمس، دون وجود أي مبررات منطقية، إلا أن الاهتمام كان هادئاً من قبل المستثمرين».

الموافقة على زيادة رأسمال «دي إكس بي إنترتيمنتس»

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتيمنتس»، في بيان على سوق دبي المالي، عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على زيادة رأسمالها من 9.43 مليارات درهم إلى 62.82 مليار درهم. وأضافت الشركة أن الهيئة وافقت على تعديل نص المادة (1/‏‏‏5) من النظام الأساسي للشركة، وإضافة مادة جديدة رقم (66 مكرر)، والتي تنص على أحقية أي شخص يستحوذ على نسبة 90% بالإضافة إلى سهم واحد في رأس المال المصدر للشركة، وإلزام مساهمي الأقلية في الشركة ببيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة من قبلهم لصالح هذا الشخص.

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