سوق دبي تتراجع بختام جلسة اليوم.. وأبوظبي يرتفع بشكل طفيف
شهدت مؤشرات الأسواق المحلية تبايناً بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، تزامناً مع اختلاف أداء الأسهم القيادية بسوق دبي وأبوظبي الماليين.
وتفصيلاً تراجع سوق دبي المالي 0.72 %إلى مستوى 2533.59 نقطة مع إقفال الجلسة.
وارتفعت أسهم 12 شركة من أصل 30 شركة بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت 6 شركات على ثبات، وتم تداول 55.84 مليون سهم، بقيمة 118.86 مليون درهم.
و تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.23 %، وأغلق سهم "دبي الإسلامي" عند سعره السابق 4.8 درهم، وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم.
كما أغلق سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 0.9% عند 3.5 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، كما أغلق سهم إعمار مولز على انخفاض بنسبة 1.75 %، وشعاع كابيتال بنسبة 1.51 %.
في المقابل أغلق سهم "الإتحاد العقارية" مرتفعا بنسبة 0.4% عند 0.267 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، كما ارتفع سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 1.8% عند 0.341 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.
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