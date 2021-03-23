سوق دبي تتراجع بختام جلسة اليوم.. وأبوظبي يرتفع بشكل طفيف

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت مؤشرات الأسواق المحلية تبايناً بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، تزامناً مع اختلاف أداء الأسهم القيادية بسوق دبي وأبوظبي الماليين.

وتفصيلاً تراجع سوق دبي المالي 0.72 %إلى مستوى 2533.59 نقطة مع إقفال الجلسة.

وارتفعت أسهم 12 شركة من أصل 30 شركة بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت 6 شركات على ثبات، وتم تداول 55.84 مليون سهم، بقيمة 118.86 مليون درهم.

و تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.23 %، وأغلق سهم "دبي الإسلامي" عند سعره السابق 4.8 درهم، وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم.

كما أغلق سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 0.9% عند 3.5 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، كما أغلق سهم إعمار مولز على انخفاض بنسبة 1.75 %، وشعاع كابيتال بنسبة 1.51 %.

في المقابل أغلق سهم "الإتحاد العقارية" مرتفعا بنسبة 0.4% عند 0.267 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، كما ارتفع سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 1.8% عند 0.341 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

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