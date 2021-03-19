5.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، الأسبوع الماضي، تسجيل 1004 مبايعات بقيمة 2.71 مليار درهم، منها 104 مبايعات للأراضي بقيمة 548.87 مليون درهم، و900 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة»، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت منطقة «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وتلتها منطقة «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، وثالثة في «ند الشبا الأولى» بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 198 مليون درهم بمنطقة «الثنية الخامسة» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، وأخيراً مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 156 مبايعة بقيمة 452 مليون درهم، وتلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 320 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.69 مليار درهم، منها 80 رهناً لأراض بقيمة 586.3 مليون درهم، و342 رهناً لفلل وشقق بقيمة 2.1 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة «برج خليفة» بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 110 ملايين درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 69 هبة بقيمة 322.74 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة «نخلة جميرا» بقيمة 80 مليون درهم، وأخرى في منطقة «أم سقيم الأولى» بقيمة 30 مليون درهم.

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