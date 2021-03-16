808 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 808 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 191 مبايعة بقيمة 510.19 مليون درهم منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 132.27 مليون درهم و176 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 377.91 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 .

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 236.9 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 76.58 مليون درهم و106 رهن فلل وشقق بقيمة 160.32 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 47 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 45 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 61.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.

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