3036 مستثمراً عقارياً جديداً في دبي منذ بداية 2021

المصدر: دبي - وام

وصل عدد المستثمرين العقاريين الجدد في إمارة دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير الماضي، إلى 3036 مستثمراً جديداً، وبنسبة بلغت 62% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في الفترة ذاتها.

جاء ذلك في نشرة «علوم العقار»، الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت مدى مرونة قطاع دبي العقاري منذ بداية عام 2021، وتكيفه مع الظروف الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة «كوفيد-19»، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالبيئة العقارية في الإمارة، وأسهم في استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام، لتصل إلى 14 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.

عقود ومشروعات

وكشفت النشرة عن العديد من المؤشرات الحيوية الأخرى للسوق العقارية في الإمارة، موضحة أن عدد عقود الإيجار المسجلة منذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية فبراير، بلغ 96 ألفاً و396 عقداً، 57% منها عقود جديدة (55 ألف عقد)، فيما الـ43% المتبقية عقود مجددة، بينما بلغ عدد المشروعات الجديدة التي سجلت في الفترة نفسها سبعة مشروعات.

الرهون

ووفقاً لنشرة «علوم العقار»، حقق يناير الماضي رقماً قياسياً في عدد الرهون العقارية، التي بلغت 3007 رهون، وهو العدد الأعلى من الرهون على الإطلاق خلال شهر واحد.

كما سجلت قيمة تلك الرهون رقماً قياسياً جديداً بلغ 20.9 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر على الإطلاق منذ أكتوبر 2016، في حين سجل الشهر ذاته أيضاً أعلى عدد تصرفات عقارية منذ مارس 2017، بعدد تصرفات وصل إلى 6638 تصرفاً عقارياً، وصلت قيمتها إلى 29.4 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر منذ يناير 2018.

المبايعات العقارية

وسجلت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 17% خلال يناير 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، في حين وصلت قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون الفعالون في السوق العقارية إلى 84 مليون درهم خلال يناير الماضي.

687 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من687 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 148 مبايعة بقيمة 412.41 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراض بقيمة 92.66 مليون درهم، و132 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 319.74 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات 200.52 مليون درهم، في حين شهدت الهبات تسجيل 15 هبة بقيمة 74.82 مليون درهم.

أفضل 5 مناطق من حيث المبايعات

سلطت نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، حيث تصدرت منطقة ند الشبا الأولى فئة الفلل خلال يناير الماضي، تليها مناطق «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، و«وادي الصفا 5» و«اليلايس 1» و«جميرا الأولى».

أما في فبراير 2021، فقد تصدرت كل من مناطق «حدائق الشيخ محمد بن راشد» و«مجمع دبي للاستثمار الأول» و«وادي الصفا 7» و«الثنية الرابعة» و«وادي الصفا 5» تباعاً.

وفي ما يتعلق بفئة الشقق، تصدرت كل من مناطق «مرسى دبي» و«الخليج التجاري» و«نخلة جميرا» و«برج خليفة» و«الثنية الخامسة»، في حين جاءت مناطق «مرسى دبي» و«الخليج التجاري» و«برج خليفة» و«نخلة جميرا» ومنطقة المركاض كأفضل مناطق خلال فبراير الماضي.

المستثمرون الجدد يشكلون 62% من إجمالي المستثمرين العقاريين المسجلين منذ بداية 2021 وحتى نهاية فبراير.

17 % نمواً في المبايعات العقارية خلال يناير 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news