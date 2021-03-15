عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 2.3 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.3 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها شهدت تسجيل 197 مبايعة بقيمة 442.5 مليون درهم، منها 29 مبايعة لأراضٍ بقيمة 94.27 مليون درهم، و168 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 348.23 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «الحبية الرابعة»، ثم مبايعة بالقيمة نفسها في «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 12 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «ند الشبا الأولى» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «أم سقيم الأولى»، وأخرى بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.78 مليار درهم، منها 16 رهناً لأراضٍ بقيمة 102.48 مليون درهم، و62 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.67 مليار درهم، كان أهمها في منطقة «برج خليفة» بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الأول» بقيمة 63 مليون درهم.

أمّا الهبات، فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 136.04 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «أم سقيم الأولى» بقيمة 30 مليون درهم، وأخرى في منطقة «المنارة» بقيمة 30 مليون درهم.

• «مرسى دبي» تصدرت مبايعات الشقق والفلل مسجلة 36 مبايعة.

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