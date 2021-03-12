4.3 مليارات درهم سيولة التداول بأسواق المال خلال أسبوع

المصدر: مدحت السويفي ووام - دبي

اختتمت مؤشرات الأسواق المحلية جلسة نهاية الأسبوع بالمنطقة الخضراء، بدعم من عمليات التداول المكثفة على بعض الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة.

وتجاوز إجمالي قيمة سيولة التداولات الأسبوعية 4.3 مليارات درهم، سجلت في معظمها لمصلحة المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية، ما يعكس استمرار قيادة الاستثمار المؤسسي للتداولات في الأسواق المحلية.

ويظهر الرصد الخاص بحركة التعاملات وجود عمليات تجميع على بعض الأسهم، ما يمهد لارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمكن المؤشرات العامة للأسواق المالية من الصعود إلى مستويات كانت تخلت عنها في وقت سابق نتيجة عمليات المضاربة وجني الأرباح

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل سهم أبوظبي الأول ارتفاعاً 0.84%، وأدنوك للتوزيع 0.96%، وأبوظبي التجاري 0.32%، واتصالات 0.29%.

وأغلق سوق دبي المالي أمس مرتفعاً بنسبة 1.02% عند مستوى 2573 نقطة، بحجم تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 182 مليون درهم.

وبشكل عام وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سوق دبي بمقدار أربع نقاط للأسبوع ككل، وبنسبة 0.2%، مقارنة بإغلاقه يوم الخميس الماضي.

وارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 36 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 10 شركات، وبقيت ست شركات على ثبات.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» عند سعره السابق 3.59 دراهم، بحجم تداولات قاربت تسعة ملايين سهم، كما أغلق سهم «إعمار مولز» عند سعره السابق 1.73 درهم، بحجم تداولات تجاوزت 12 مليون سهم. وارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 0.7% عند 0.71 درهم، بحجم تداولات تجاوزت 17 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.5% عند 4.71 دراهم، وبحجم تداولات قاربت أربعة ملايين سهم.

وجاء سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» كأكثر الأسهم تداولا مغلقاً عند سعره السابق 0.077 درهم، بحجم تداولات قاربت 76 مليون سهم.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس مرتفعاً بنسبة 0.54% عند مستوى 5636 نقطة، وبحجم تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 898 مليون درهم.

وانخفض المؤشر، خلال الأسبوع، بمقدار 57 نقطة بنسبة 1%، مقارنة بإغلاقه يوم الخميس الماضي. وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.8% عند 14.34 درهماً، بحجم تداولات قاربت 16 مليون سهم.

وانخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 0.3% عند 0.33 درهم، بحجم تداولات قاربت 17 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دانة غاز» بنحو 8% عند 0.785 درهم، بحجم تداولات قاربت 75 مليون سهم

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