عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان لها بأنها شهدت تسجيل 175 مبايعة بقيمة 439.23 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراض بقيمة 111.41 مليون درهم، و155 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 327.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ثم مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «الورقاء الأولى».

وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت سبع مبايعات بقيمة 40 مليون درهم، تلتها منطقة «ند الشبا الأولى» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 31 مبايعة بـ80 مليون درهم، تلتها منطقة «الجداف» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 321.1 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراض بقيمة 65.71 مليون درهم، و67 رهناً لفلل وشقق بقيمة 255.39 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 762.24 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «المركز التجاري الثانية» بقيمة 310 ملايين درهم، وأخرى في منطقة «المرقبات» بقيمة 190 مليون درهم.

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