تعاملات نشطة على سهمَيْ «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»

المصدر: أبوظبي - وام

تفاعل المستثمرون مع الأخبار الإيجابية، التي صدرت عن بعض الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، إذ شهد سهما شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» تعاملات نشطة بعد الإعلان عن نية الاندماج بينهما، الأمر الذي أدى إلى استمرار تدفق السيولة، ورفع قيمة صفقات الأسهم إلى نحو 1.22 مليار درهم، خلال جلسة اليوم قبل الأخير من الأسبوع.

وأضافت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى خزينة مكاسبها، أمس، أرباحاً جديدة جاوزت قيمتها مليارَيْ درهم، في ختام التعاملات التي تمهد لصعود بنسبة أعلى خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما تظهره معطيات التحليل الفني.

وفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.80%، بالغاً مستوى 2589 نقطة، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على استقرار عند 5699 نقطة.

وتواصل تركز الجزء الأكبر من التداولات على أسهم العقار والبنوك، بالإضافة إلى شريحة من الأسهم القيادية الأخرى.

إلى ذلك، شهد سهما شركتَيْ «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» تعاملات نشطة، وذلك بعد الإعلان عن عملية الاندماج بين الشركتين، ما رفع أسعار السهمين إلى 3.71 دراهم، و1.78 درهم على التوالي، وسط تداولات جاوزت قيمتها 215 مليون درهم.

كما شهد سهم «إعمار للتطوير» نشاطاً كبيراً، بالغاً مستوى 2.87 درهم، في حين أغلق سهم «تكافل الإمارات» عند 1.50 درهم، فضلاً عن سهم «أمان» الذي أغلق عند 1.08 درهم.

وفي سوق أبوظبي، واصل سهم الشركة العالمية القابضة صعوده، بالغاً مستوى 48 درهماً، فيما أغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 14.82 درهماً، وسهم شركة «الدار» 3.74 دراهم.

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