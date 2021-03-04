729 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 729 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بتسجيل 238 مبايعة بقيمة 481.04 مليون درهم، منها 32 مبايعة لأراض بقيمة 108.21 ملايين درهم، و206 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 372.83 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 205.1 ملايين درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل تسع هبات بقيمة 43.24 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 6»، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ثم مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة «الثنية الخامسة».

وقد تصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الرابعة» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وكانت مبايعتان من أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة «نخلة جميرا»، الأولى بقيمة 17 مليون درهم، والثانية بقيمة 17 مليون درهم، إضافة إلى مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 32 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وثالثة في «نخلة جميرا» بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

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