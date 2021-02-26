4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.9 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1022 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 145 مبايعة لأراضٍ بقيمة 527.53 مليون درهم، و877 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.81 مليار درهم، منها 76 رهن أراضٍ بقيمة 396.88 مليون درهم، و271 رهن فلل وشقق بقيمة 1.41 مليار درهم، كان أهمها في منطقة القصيص الصناعية الأولى بـ570 مليون درهم، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 110 ملايين درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 76 هبة بقيمة 418.86 مليون درهم، كان أبرزها في منطقة «وادي الصفا 5» بقيمة 104 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 104 ملايين درهم أيضاً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى، تلتها مبايعتان قيمة كل منهما 10 ملايين درهم: الأولى في منطقة معيصم الأول، والأخرى في منطقة الحبية الأولى.

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 259 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بـ42 مليون درهم، إضافة إلى تسجيل 14 مبايعة في منطقة «ند الشبا الثالثة» بقيمة 34 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول، تلتها مبايعة بـ19 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 91 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 77 مبايعة بـ158 مليون درهم، وثالثة في منطقة المركاض بتسجيلها 71 مبايعة بـ195 مليون درهم.

«الخليج التجاري» تصدرت المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل.

877

مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

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