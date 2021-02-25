مؤشر دبي يغلق عند 2527 نقطة مرتفعًا بـ 0.8%

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أغلق سوق دبي المالي، اليوم، مرتفعا بنسبة 0.78%، عند مستوى 2527 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 338 مليون درهم.

وبالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 49 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 2% مقارنة بإقفال يوم الخميس الماضي 18 فبراير 2021.

وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 7 شركات، وبقيت 7 شركات على ثبات.

وأغلق سهم "الاتحاد العقارية" مرتفعا بنسبة 0.8% عند 0.262 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 2.3% عند 11.2 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

وانخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 4.75 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "دو" بنسبة 2.3% عند 6.8 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم.

وكان من بين أكثر الأسهم تداولاَ سهم "إعمار العقارية" ، حيث تجاوزت قيمتة تداولاته 20 مليون سهم، وذلك على الرغم من انخفاض السهم بنسبة 0.9% عند 3.49 درهم

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم منخفضا بشكل طفيف وبواقع نقطتين، عند مستوى 5628 نقطة، وبتداولات مرتفعة بلغت قيمتها الإجمالية ملياري درهم.

وبالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد انخفض بمقدار 15 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 0.3% مقارنة بإقفال يوم الخميس الماضي 18 فبراير 2021.

وأغلق سهم "الدار العقارية" مرتفعا بنسبة 0.8% عند 3.64 درهم، وبتداولات تجاوزت 106 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.9% عند 14.7 درهم، وبتداولات قاربت 37 مليون سهم.



وارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 1.7% عند 4.1 درهم، وبتداولات تجاوزت 62 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "اتصالات" بنسبة 0.1% عند 19.9 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

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