218 فندقاً قيد الإنشاء والتخطيط في السوق الإماراتية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وصل عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في الإمارات إلى 218 مشروعاً جديداً، ومن المتوقع أن تدخل السوق الفندقية حتى عام 2024، بطاقة إجمالية تبلغ 66 ألفاً و632 غرفة فندقية، وفقاً لأحدث البيانات المجمعة لشركة «توب هوتيل بروجيكتس»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية بنهاية ديسمبر عام 2020.

وتوقعت الشركة أن يشهد العام الجاري دخول 108 مشروعات فندقية جديدة، تشكل نحو 50% من المشروعات قيد الإنشاء، مقابل 50 مشروعاً في عام 2022 تشكل 23% من حجم المشروعات، و16 مشروعاً في عام 2023 بنسبة 7% من الإجمالي، فيما يصل عدد المشروعات التي يتوقع افتتاحها في عام 2024 إلى 44 مشروعاً بنسبة 20% من الإجمالي.

وأشارت إلى أن دبي تستحوذ على الجزء الأكبر من المشروعات الجديدة في السوق المحلية، حيث وصل عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في دبي إلى 153 مشروعاً جديداً، من المتوقع أن تدخل السوق الفندقية حتى عام 2024، بطاقة إجمالية تتجاوز 48 ألف غرفة فندقية.

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