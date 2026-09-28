«نايت فرانك»: دبي تتصدر العالم في مساكن العلامات الفاخرة بـ 175 مشروعاً

واصلت دبي تعزيز مكانتها كأكبر سوق عالمي لمساكن العلامات الفاخرة، مع تسجيل 175 مشروعًا، منها 68 مشروعاً قائمًا و107 مشاريع قيد التطوير، في وقت يستحوذ فيه الشرق الأوسط على 25% من إجمالي المشاريع العالمية قيد التطوير، وفقًا لتقرير The Residence Report 2026/27 الصادر عن «نايت فرانك».

وكشف التقرير عن تصدر دبي قائمة الأسواق العالمية بفارق كبير، إذ يزيد عدد المشاريع فيها بأكثر من الضعف مقارنة بميامي التي تأتي في المركز الثاني بـ 73 مشروعاً، بينما تضم لندن 30 مشروعاً.

ويعكس هذا النمو توسع سوق مساكن العلامات الفاخرة في المنطقة، مع دخول وجهات جديدة وعلامات عالمية ومفاهيم سكنية أكثر تطورًا إلى السوق، بما يتجاوز النموذج التقليدي المرتبط بالعلامات الفندقية.

وقال الشريك ورئيس قطاع العقارات السكنية في الإمارات لدى نايت فرانك، لويس هاردينغ، إن اتساع الخيارات في الشرق الأوسط يغير طبيعة الطلب على مساكن العلامات الفاخرة.

وأوضح أن المشترين أصبحوا ينظرون إلى ما هو أبعد من اسم العلامة، مع التركيز على جودة المسكن والموقع ومستوى الخدمات ومدى توافق المشروع مع أسلوب حياتهم.

وأفاد التقرير بأن نمو السوق الإماراتي لا يقتصر على دبي، إذ تحتل أبوظبي المركز الثامن عالميًا بإجمالي 24 مشروعاً قائمًا وقيد التطوير، بينما تأتي جزيرة المرجان في رأس الخيمة بالمركز التاسع عالميًا بـ23 مشروعًا.

ونوه إلى أنه بذلك تستحوذ الإمارات على 19% من إجمالي مشاريع مساكن العلامات الفاخرة قيد التطوير عالمياً.

وفي أبوظبي، يتزامن نمو القطاع مع توسع الإمارة كمركز عالمي للثروة والقطاع المالي.

وأشار التقرير إلى أن خلال صيف 2026، باعت «مدن» 1700 وحدة سكنية في حدائق الغولف بالحديريات خلال أيام، بقيمة مبيعات بلغت نحو 13 مليار درهم، فيما شكل المشترون من خارج الإمارات نحو 15% من إجمالي المشترين.

وأوضح أن إمارة رأس الخيمة يستند نموها إلى السياحة وتحسن الربط الجوي الدولي، حيث ارتفع حجم الرحلات الجوية الدولية إلى الإمارة بنسبة 44% بين عامي 2023 و2026.