«روتانا» تدرس دخول السوق السورية وتبحث فرصاً في دمشق وحمص

قالت مجموعة «روتانا» الفندقية إنها تدرس حالياً إمكانية دخول السوق السورية من خلال تطوير وتشغيل فنادق جديدة، مشيرة إلى أن دراساتها تركز على تحديد نوعية الفنادق المناسبة وحجم الطلب في السوق.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «روتانا» الفندقية، ناصر النويس، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في "القمة العالمية لمستقبل الضيافة" في دبي اليوم، إن المجموعة تدرس فرصاً في مدينتي دمشق وحمص حالياً، مشيراً إلى أنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن طبيعة المشروعات أو تصنيف الفنادق.

وأضاف أن ملف دخول المجموعة في سورية لا يزال في مرحلة الدراسة، مع إمكانية اتخاذ قرارات بشأنه خلال الفترة المقبلة.

وقال النويس إن «روتانا» تدير حالياً نحو 80 فندقاً في عدد من الأسواق في المنطقة العربية وأفريقيا وتركيا والبوسنة، مؤكداً استمرار المجموعة في دراسة فرص جديدة للتوسع.

وبخصوص القطاع الفندقي في دولة الإمارات، أكد النويس أن القطاع يشهد تعافياً متسارعاً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي جاءت أكثر من التوقعات، مدفوعة بعودة الحركة السياحية من عدد من الأسواق الرئيسية، إلى جانب قوة الناقلات الوطنية في دعم تدفقات الزوار إلى الدولة.

وأضاف أن مؤشرات التعافي في السوق الإماراتي تبدو واضحة مع عودة الحركة من أسواق عدة، من أوروبا وروسيا وآسيا الوسطى، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه الناقلات الوطنية، وفي مقدمتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي، في دعم حركة السفر واستقطاب الزوار.